Сергей Собянин: В Москве продолжится развитие инновационных методов лечения

Доступность и качество столичной медпомощи будут постоянно расти, на московское здравоохранение в 2026 году будет выделено 615 млрд руб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Бюджет 2026 года: на московское здравоохранение выделим 615 млрд руб. Это позволит продолжить: комплексную реконструкцию корпусов ГКБ имени Вересаева, ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ №15 имени Филатова, Морозовской ДГКБ и ряда других лечебных учреждений. Строительство новых объектов – в ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие «больницы будущего», тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы. Объекты будут возведены в том числе за инвесторские средства. Совершенствование клиентских путей для лечения онкологических, гематологических и нефрологических заболеваний. Создание центров женского здоровья по всему городу. Реализацию первой в России программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин «Стану мамой», – говорится в сообщении.

Помимо этого, это позволит оказывать высокотехнологичную медпомощь по всем профилям, развивать инновационные методы лечения, в числе которых операции с использованием робототехники, по эндопротезированию, трансплантации костного мозга, сердца и других органов. Также это поспособствует цифровизации столичного здравоохранения – в ближайшие годы ИИ станет базовой медтехнологией.

По словам мэра, также москвичи будут обеспечены бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Увеличится производство лекарственных средств и медицинских изделий в столице.

«Таким образом доступность и качество столичной медпомощи будет постоянно расти», – добавил Собянин.