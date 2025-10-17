Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошево-Мневники и Куркино

На северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники и Куркино реализовали крупные проекты благоустройства.

Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«В Куркине завершилась масштабная реконструкция парка “Дубрава”. Детские игровые зоны получили современное оснащение. Для ребят всех возрастов созданы комфортные пространства с канатными комплексами, качелями, батутами и развивающими панелями», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, здесь обновили спортивные площадки для волейбола и баскетбола, оборудовали их зрительскими трибунами и установили столы для настольного тенниса.

Зона воркаута напротив дома 10 на Родионовской улице теперь включает силовые тренажеры с навесами и регулируемой нагрузкой. Рядом с домом 14 оборудовали современную полосу препятствий в стиле «русский ниндзя» с боксерской грушей и турниками. Для велосипедистов сделали комфортную дорожку.

Особое очарование парку «Дубрава» придает живописный водоем, вокруг которого сделали настил с полукруглыми лавочками. Дорожки-настилы проложили и по территории парка. Организовали также зону отдыха с лежаками, деревянную горку для зимних развлечений и отремонтировали сухой фонтан.

В жилых кварталах на улицах Родионовской и Соловьиная Роща и на Новокуркинском шоссе появились новые зоны для активного и спокойного отдыха. Так, у дома 18, корпуса 1 на Родионовской улице оборудовали универсальную площадку для занятий спортом, а рядом установили уютную крытую беседку, где можно отдохнуть после активных тренировок.

Для юных жителей обустроили две игровые площадки. На одной из них появились комплекс с канатными элементами и мини-скалодромом, а также увлекательная паутинка. Кроме того, здесь установили большие качели-балансиры, качели-гнезда и разместили песочницу. А на другой площадке — во дворе дома 18, корпуса 2 — установили просторный игровой городок с разнообразными горками, переходами и канатным комплексом для лазанья.

Со стороны Захарьинской улицы благоустроили зону тихого отдыха. Здесь создали уютную территорию с окруженными живой изгородью лавочками, которая подойдет для спокойного времяпрепровождения и чтения книг. А на улице Соловьиная Роща, между домами 9 и 11, для тихого отдыха оборудовали зеленую зону со скамейками и парковыми диванами с навесами.

Игровые зоны и отдых в районе Хорошево-Мневники

В районе Хорошево-Мневники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Для любителей активного отдыха установили силовые тренажеры, комплексы для воркаута с турниками и элементы для тренировки координации и ловкости. Для отдыха в сквере разместили удобные лавочки с навесами, а для прогулок, занятий бегом или скандинавской ходьбой обновили дорожки.

В сквере также оборудовали песочный городок, игровой комплекс с горкой и канатной лазилкой, напоминающий космический корабль, карусели, качели-балансиры и качалки на пружине. Кроме того, здесь установили современную систему освещения и дополнительно озеленили территорию — обновили газон и высадили деревья.

Во дворе дома 12 на улице Мневники обустроили игровой комплекс со скатной и спиральной горками для ребят постарше и песочницу, карусели, качели и развивающие панели для малышей. А между домом 51 на улице Маршала Тухачевского и домом 19 на улице Генерала Глаголева обновили баскетбольную площадку и место для детских игр — там разместили игровой комплекс с горками, мини-скалодромом и переходом-трубой, установили качели и карусели.

У дома 19, на перекрестке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского, оборудовали место для тихого отдыха с парковыми качелями, лежаками и шахматными столами. А еще обновили и игровые зоны перед домом 51 на улице Маршала Тухачевского и между домом 19, корпусом 1 и домом 15, корпусом 1 на улице Генерала Глаголева — там разместили игровые комплексы с элементами для лазанья, качели, карусели и парковые качели.