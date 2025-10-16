Собянин рассказал о роли новой стратегии в энергетической системе Москвы

Москва могла бы оказаться энергодефицитным регионом в ближайшие годы, если бы не новая стратегия. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме Российская энергетическая неделя.

"Мы провели встречи под руководством Александра Валентиновича (Новака, зампреда правительства РФ. – Прим. ред.), получили поручение президента по этому поводу. И активно включились в формирование новой стратегии", – отметил он.

По словам мэра столицы, коррективы стали огромным вложением в сетевой комплекс, энергетику и генерацию города. Они предполагают возведение новых атомных блоков, гидроэлектростанций и тепловых станций, которые будут работать на Москву. Их Собянин назвал гигантским комплексом, обеспечивающим надежность и будущее развитие столичного региона.

Как Собянин отметил, Московский регион является частью всей энергетической системы.

"Причем одна из важнейших и по объему самая крупная, но тем не менее, конечно, и мы не должны сидеть сложа руки. Мы работаем над тем, чтобы энергоэффективность городского хозяйства повышалась", – сказал градоначальник.

Ранее в Мосгордуму был внесен проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Он предполагает сохранение столицей позитивной динамики социально-экономического развития. Также документ демонстрирует актуальные потребности горожан, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы.