Музеи Московского Кремля показали "Последний триумф Петра Великого"

Уже завтра в Музее Московского Кремля открывается выставка "Последний триумф Петра Великого". Мероприятие посвящено 300-летию со дня его гибели.

Последний царь и первый император. Одна из самых неоднозначных личностей в российской истории. Экспозиция представляет коллекцию мемориальных вещей Петра. На выставке посетители увидят и гардероб правителя, и письмо королю Пруссии, а также десятиметровый рисунок погребальной процессии.

Представленные экспонаты рассказывают об отношении императора к смерти. И то, как переживала страна гибель "Отца Отечества".