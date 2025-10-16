Музей транспорта Москвы запустил экскурсии для незрячих и слабовидящих

Музей транспорта Москвы 15 октября – в Международный день белой трости – запустил серию экскурсий по выставке «Ты выглядишь на все 100!» в павильоне музея на ВДНХ, доступных для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«В Музее транспорта Москвы появилась серия инклюзивных экскурсий по выставке «Ты выглядишь на все 100!», которые доступны для незрячих и слабовидящих людей. Чтобы посетители могли с комфортом добраться до павильона музея на ВДНХ, мы запустили новый маршрут сопровождения от центра обеспечения мобильности пассажиров. Повышаем доступность проектов московского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что автором и ведущим экскурсий является слабовидящий историк и транспортный энтузиаст Павел Леонов. Экскурсии предназначены для людей с особенностями зрения, их сопровождающих и всех тех, кому интересна история транспорта. Для посетителей предусмотрено тифлокомментирование, тактильные модели и ольфакторные экспонаты.

«Тифлокомментарии – это устные пояснения, перевод визуальной информации в словесную. Тактильные модели – это трехмерные копии объектов, которые позволяют «увидеть» форму, структуру и детали кончиками пальцев. Благодаря специальным ольфакторным экспонатам посетители смогут почувствовать запахи городского транспорта – кожаной обивки сидений, креозота и дизельного топлива», – пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что экскурсии рассказывают о развитии транспортной и городской инфраструктуры за последние 100 лет.

Добраться до павильона Музея транспорта Москвы на ВДНХ можно с помощью центра обеспечения мобильности пассажиров. Оставить заявку на бесплатное сопровождение можно на сайте. Время работы службы: с 5:30 до 1:00.