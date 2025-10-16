В Москве открылся фестиваль "Африка. Вместе в будущее"
В московском кинотеатре "Иллюзион" 15 октября открылся III Международный кинофестиваль "Дни африканской культуры и кино "Африка. Вместе в будущее".
Фестиваль уже третий год знакомит российскую публику с уникальной культурой Африки. В рамках программы зрителям покажут премьеры африканских фильмов, организуют паблик-токи, лекции, дискуссии и концертные выступления современных музыкантов.
В этом году мероприятие открыла лента "Катанга. Танец Скорпионов" одного из самых известных африканских режиссеров Дани Куяте. Этот проект - нуарный триллер, фантастическая интерпретация пьесы Шекспира "Макбет", вечной истории о жажде власти и политических интригах.
На кинофестивале были представлены рабочие материалы фильма "Моя Африка" режиссера Ольги Акатьевой, снятого в ЮАР. Сюжет картины рассказывает о жизни и приключениях одной российской семьи на далеком южном континенте.
В кинопрограмме в этом году семь картин - все они участники и победители международных кинофестивалей. После показов у зрителей будет возможность пообщаться с создателями картины в рамках сессии вопрос/ответ. Некоторые картины представят режиссеры лично. Также на фестивале будут организованы круглые столы и открытые дискуссии с участием экспертов из России и стран Африки - режиссеров, продюсеров, исследователей, культурных деятелей и представителей креативных индустрий.
Основная киноплощадка кинофестиваля "Дни африканской культуры и кино "Африка. Вместе в будущее" - кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Однако в этом году присоединился кинотеатр "Иллюзион".
Проект называется "Вместе в будущее", потому что нацелен на создание совместных проектов и укрепление культурных связей между нашими странами.