Налоговая служба организует выездные консультации в центрах госуслуг Москвы
Налоговая служба расширяет доступность своих услуг. Уже в октябре и ноябре планируется проведение выездных мобильных офисов. Они разместятся на территориях флагманских центров госуслуг Москвы и в отделениях Троицкого и Новомосковского административных округов, а также Зеленограда.
Эксперты налоговых органов столицы будут консультировать граждан по вопросам, связанным с уплатой и получением льгот по имущественным налогам для физических лиц.
Кроме того, посетители смогут получить информацию о заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и освоить функционал сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», передает агентство городских новостей «Москва».
Налоговая также напомнила, что собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024 год.
Министерство финансов сообщило, что в России планируется повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов. В ведомстве считают, что такие меры помогут укрепить оборону и безопасность страны.