Строительство новой дороги началось в районе Орехово-Борисово Южное

Специалисты начали строительство Проектируемого проезда № 963 в районе Орехово-Борисово Южное — новая дорога должна связать Каширское шоссе с Елецкой улицей. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

По его словам, дорогу планируется построить двухполосной — по одной полосе в каждом направлении. В рамках проекта специалисты также обустроят тротуары и разместят павильоны наземного городского транспорта.

— Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, — уточнил Василий Десятков.

Специалисты построят и реконструируют Проектируемый проезд № 963 между Елецкой улицей и Каширским шоссе, а также дорогу от него к остановочно-разворотной площадке для городского транспорта.

Помимо этого, у жилого комплекса на новую дорогу (Проектируемый проезд № 1) появится заезд и выезд.

Новый проезд поможет реорганизовать прилегающую территорию — он поспособствует ее дальнейшему развитию. Открытие объекта обеспечит ближайшие жилые комплексы и промышленные предприятия удобным подъездом транспорта без выезда на крупные магистрали.