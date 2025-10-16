Новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Специалисты также благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба».

Новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства благоустроили озеро Черное и создали парк “Дружба”. Оба объекта находятся на территории Москвы и области», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Мэра Москвы в мессенджере MAX

Для жителей Подмосковья новый мост длиной почти полкилометра станет удобным транзитным маршрутом к станции метро «Некрасовка». Добраться до нее теперь можно на 15 минут быстрее.

Парк разбили на заброшенной территории. Он станет новой точкой притяжения для 155 тысяч жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского района и Люберец. Здесь есть все для занятий спортом и комфортных прогулок, в том числе с детьми.