Семь новых автобусных маршрутов запустят из Москвы в пригород до конца осени. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые маршруты запустят в городские округа Химки, Красногорск и Одинцово.

При этом стоимость проезда будет максимально приближена к маршрутам пригородных перевозчиков, оплатить можно будет по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород».

Также впервые появятся маршруты с зональными тарифами: в автобусах 1469 и 1139 нужно будет прикладывать карту как на вход, так и на выход.

— Удобный и надежный транспорт свяжет станции метро около МКАД с 3 городскими округами Подмосковья. Всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина до конца этого года планируем интегрировать в московский транспорт до 25 пригородных маршрутов по разным направлениям, — цитирует Ликсутова Telegram-канал столичного Дептранса.

Столица остается лидером по количеству электробусов в Европе. Более 2400 машин российского производства курсируют на более 220 маршрутах Москвы. Для замены автобусов на электробусы в городе развивают зарядную инфраструктуру.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года в столице запустили девять новых магистральных маршрутов, которые проходят по ключевым улицам и магистралям города. Интервал движения таких маршрутов составляет всего пять–шесть минут, их легко отличить по букве «м» или «е» в начале номера и по цветовой маркировке в городской навигации.