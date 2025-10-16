Собянин: Индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

С 1 января 2026 года в столице проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью

На социальную поддержку москвичей в 2026 году будет выделено 810 миллиарда рублей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Приоритетами остаются безусловное выполнение всех социальных обязательств и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты населения», — написал Мэр Москвы.

Ключевым приоритетом программы является безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, включая социальные выплаты жителям, оказание поддержки в натуральной форме, оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты населения (геронтологические и реабилитационные центры, социальные дома, центры содействия семейному воспитанию и другие).

С 1 января 2026 года на шесть процентов будут проиндексированы размеры пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью, что выше прогнозируемых темпов инфляции.

На денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 93 миллиарда рублей, старшему поколению — 204 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,6 миллиарда рублей.

Более 200 миллиардов рублей будет направлено на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте.

На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2026 году планируется направить 38,2 миллиарда рублей, а на выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям с невысоким уровнем дохода — 25 миллиардов рублей. Это позволит предоставить социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг около 3,4 миллиона москвичей.

Принципы адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки жителям разных категорий сохранятся в качестве приоритета развития системы социальной защиты населения. Единым оператором по оказанию мер социальной поддержки москвичей стало Социальное казначейство, которое обеспечивает полный цикл предоставления льгот — от получения заявки до выплаты пособий и присвоения статуса на единой цифровой платформе. С каждым годом сервисы Социального казначейства и процедуры оформления различных услуг становятся удобнее, доступнее и технологичнее. Проконсультироваться, оформить и получить более 100 видов услуг можно дистанционно.

Развитие материально-технической базы социальных учреждений

На развитие материально-технической базы (строительство, проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования) учреждений социальной защиты населения в 2026 году планируется направить 22,1 миллиарда рублей, в предстоящие три года — 62,1 миллиарда рублей.

Это позволит провести ремонт детских стационарных социальных учреждений и стационарных учреждений для пожилых граждан — геронтологических центров и социальных домов, а также ремонт и оснащение объектов для размещения новых центров московского долголетия. Часть средств будет направлена на капитальный ремонт Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В.Г. Михайлова. Там будет создан Дом ветеранов войн — участников СВО. Кроме того, комплексно благоустроят Екатерининский парк, на территории которого находится центр.