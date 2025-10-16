Фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» на зиму накрыли куполом

Для поддержания формы укрытия круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

© Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем мероприятия по консервации в преддверии холодов столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями. Только светодинамический фонтан в парке музея-заповедника “Царицыно” ежегодно накрываем специальным надувным куполом», — отметил Петр Бирюков.

Воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

Два года назад был завершен капитальный ремонт фонтана. У него заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. Кроме этого, установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию.

Фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Его подсветка организована при помощи подводных светильников. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.