«Тройку» с изображением Национального космического центра выпустили в Москве

Тематическую карту «Тройка» с изображением Национального космического центра выпустили в Москве. Об этом в четверг, 16 октября, рассказали в столичном Дептрансе.

© Дептранс Москвы

На карте изображен Национальный космический центр, который в День города открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тройку» можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

— В этом году мы вместе с «Роскосмосом» реализовали несколько важных проектов. С космодрома Байконур стартовала ракета с юбилейным логотипом Московского метрополитена, а на Большой кольцевой линии начал курсировать тематический поезд «Роскосмос». Теперь выпустили новую карту «Тройка», которую посвятили открытию Национального космического центра, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

С 16 октября в продаже появятся транспортные карты «Тройка» с изображениями героев мультфильма «Ежик в тумане». По словам директора по продажам и лицензионному маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Анны Герасимовой, герои мультфильмов студии способны наполнять мир вокруг себя «яркими эмоциями, красками и смыслами».

Ранее новые карты «Тройка» к 50-летнему юбилею игры «Что? Где? Когда?» появились в продаже. Основой их дизайна стали четыре узнаваемых символа телепрограммы: волчок, сова, фирменные фразы и конверт с вопросами.