На маршруты в СВАО и ЮАО вышли 20 новых электробусов

Москва активно развивает экологичную сеть наземного транспорта. Благодаря современным электробусам российского производства поездки становятся еще комфортнее для пассажиров с 2018 года.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, 20 новейших электробусов поступили в столицу по дополнительному соглашению с ЛиАЗ. Теперь они работают на маршрутах площадок «Бибирево» и «Чертаново».

— Мы закупаем самый современный городской транспорт для пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня в Москве уже более 2570 электробусов российского производства. Мы № 1 в Европе по их количеству. Новая техника снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни горожан, — подчеркнул Ликсутов.

В новых электробусах российского производства присутствуют система климат-контроля и электрический отопитель салона, медиаэкраны с информацией о маршруте, адаптивное освещение салона, которое меняется в зависимости от времени суток с теплого на холодное, накопительная площадка, откидная аппарель и кнопки вызова для маломобильных пассажиров, а также USB-слоты для зарядки смартфонов.

Москвичи могут узнавать точное время прибытия автобусов на остановки, связавшись с виртуальным помощником по телефону. Ему нужно назвать раздел «Прогноз прибытия автобуса», после чего озвучить нужный маршрут и название остановки.