Синоптик рассказала о погоде на выходных в Москве

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, какую погоду на выходных стоит ждать жителям столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поздняковой, в выходные в Москве ожидается комфортная температура, близкая к климатической норме. В субботу синоптики ожидают небольшой дождь, а воскресенье должно пройти без осадков.

«Температура воздуха будет близка к климатической норме, но уже в воскресенье ветер сменится на северный, он не будет таким сильным, он менее плотный, чем в субботу», — рассказала она.

Ранее Позднякова заявила, что 16 октября в Москве ожидается улучшение погоды.