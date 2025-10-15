В Москве наступила глубокая осень

Lenta.ru

В Москве наступила глубокая осень. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве наступила глубокая осень
© РИА Новости

По прогнозам синоптика, период глубокой осени продлится по крайней мере до 28 октября. Дожди, как полагает Тишковец, продолжатся до конца недели, постепенно усиливаясь. В четверг, 16 октября, осадки будут небольшими, а столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов тепла. В течение недели воздух прогреется максимум до плюс 9 градусов, что в целом, по словам метеоролога, соответствует климатической норме октября.

В понедельник, 13 октября, в столичном регионе выпало три ведра дождевой воды на квадратный метр. В Новом Иерусалиме выпало 80 процентов от месячной нормы осадков, а Можайск побил дождливый рекорд 65-летней давности. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ дождемеры зарегистрировали 15 литров воды на квадратный метр.