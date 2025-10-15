Какой будет погода в Москве на предстоящих выходных

Кратковременное потепление ожидается в Москве в пятницу, 17 октября. А вот в выходные характер погоды в столичном регионе изменится. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделились специалисты.

© Вечерняя Москва

В последний рабочий день недели в столице ожидается эпизодическое потепление, которое будет сопровождаться небольшим дождем, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин:

— В ночные часы столбики термометров будут колебаться у отметки плюс 4–6 градусов, при этом не исключены осадки. Днем воздух прогреется до плюс 8–10 градусов. Будет идти мелкий дождь, который местами усилится до умеренного. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В выходные дни также будет преобладать пасмурная погода, но дожди усилятся, а также может пойти мокрый снег, предупредил специалист:

— Ночью в субботу, 18 октября, температура воздуха составит плюс 5–7 градусов. Днем на фоне сильных дождей температура воздуха будет колебаться в районе плюс 8–10 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ночью в воскресенье, 19 октября, столбики термометров резко опустятся до 0 — плюс 5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 3–8 градусов. Местами может пройти мокрый снег.

Но, несмотря на заметное похолодание в выходные, отклонение от температурной нормы составит всего 1–2 градуса, отметил Ильин. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

— В субботу в первой половине дня ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с юго-запада. Но к вечеру его направление изменится на северо-восточное. В воскресенье ветер стихнет до 3–8 метров в секунду, сохранив северо-восточное направление, — добавил специалист.

Не исключено, что в ближайшие дни Россию ждет окончательный переход к зимней погоде, причем похолодание ожидается даже в южных регионах. При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве, как и в некоторых других регионах, погодные условия уже сейчас напоминают зиму:

— В столичном регионе, учитывая низкую температуру воздуха и затяжные осадки в последние несколько дней, начался переход к зимнему режиму. Также на юге Сибири сейчас очень холодная погода с температурами, характерными для середины ноября. Не исключено, что к концу этой недели северо-восток Европейской России будет укрыт снегом за счет снегопадов.

Однако переход погодных условий на зимний режим не означает, что наступит устойчивое похолодание, уточнил Шувалов.

— При переходе к зимнему режиму столбики термометров начинают колебаться вблизи нуля градусов на протяжении полутора–двух месяцев, а также учащаются осадки в виде снега и мокрого снега, — пояснил метеоролог.

Также эксперты предупредили, что предстоящая зима может оказаться более морозной, чем в этом году, несмотря на то что столбики термометров будут достигать нормальных значений для этого периода года.