Как «Матрешка Москвы» в «Зарядье» рассказывает о жизни столицы

Осенью в парке «Зарядье» открылась новая интерактивная достопримечательность - инсталляция «Матрешка Москвы». Кинетическая конструкция высотой до 22 метров способна менять форму каждые несколько секунд и показывать мультимедийные сюжеты о жизни и развитии столицы, сообщается на сайте mos.ru.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На экранах «Матрешки» с 9:00 до 23:00 транслируется более 20 сюжетов, посвященных городским проектам - от цифровых сервисов до промышленности и транспорта. Зрители могут увидеть запуск ракеты-носителя «Ангара», работу тоннелепроходческого щита метростроя, беспилотный трамвай и поезд «Москва-2024». Среди сюжетов - сцены с пандой Катюшей из Московского зоопарка и ролики о туристическом сервисе Russpass.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, все элементы конструкции произведены на московских предприятиях, а над 3D-графикой и программами работали московские специалисты.

Инсталляция также отображает погоду в реальном времени и анонсы городских событий - например, Московского мотофестиваля. По вечерам с 19:00 до 21:30 «Матрешка Москвы» показывает цифровые версии сказок Пушкина.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что «Матрешка Москвы» не имеет аналогов в мире. Он подчеркивал, что, сохранив свое привычное назначение, туристический центр «Москва» превратился в современную многофункциональную конструкцию.