Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из «Японского дворика»

На сайте mos.ru появилась новая онлайн-трансляция из Московского зоопарка - экспозиция «Японский дворик». Теперь посетители сайта могут наблюдать за японскими журавлями, глазчатыми индейками и зелеными павлинами.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В вольере установили две камеры, изображение с которых передается ежедневно с 08:00 до 20:00. В остальное время пользователям доступна запись дневного эфира.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, проект позволяет «заглянуть в уголок спокойствия и гармонии» и способствует просветительской работе и сохранению биоразнообразия.

Жители «Японского дворика» относятся к редким видам. Японские журавли включены в Красную книгу России, в природе их насчитывается всего около 2,5 тысячи особей. В Московском зоопарке пара журавлей недавно вновь стала родителями.

Глазчатые индейки прибыли в столицу из «Сафари-парка» Краснодарского края, а зелёные павлины из Московского зоопарка - потомки птиц из Индии, одомашненных несколько тысячелетий назад.

Проект онлайн-трансляций из зоопарка реализуется с сентября 2024 года совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. На mos.ru также доступны эфиры из вольеров с медведями, кошачьими и другими хищниками, травоядными, приматами и птицами, редкими краснокнижными животными.