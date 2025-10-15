В Музее русского импрессионизма открылась выставка о Гиляровском и его Москве. Как менялась столица, расскажут эссе и заметки, а ещё портреты и личные вещи знаменитого москвича - лучшие свидетели истории. Как дядя Гиляй "останавливал время" и зачем ему костотряс?

И это всё о нём. Владимир Гиляровский. Знаменитый дядя Гиляй. Свой человек - и для аристократов, и для обитателей городского дна. Родился в Вологодской губернии, часть детства провёл среди дремучих лесов и болот. И до того, как превратился в легендарного "летучего репортёра", кем только не работал - бурлаком, актером и наездником в цирке. А главной его любовью стала Москва. Он знал её как никто. И дореволюционную, купеческую и в тридцатые годы двадцатого века уже индустриальную. Создать атмосферу времен Гиляровского на выставке помогают шедевры Репина, Серова, Кандинского, Гончаровой, Дейнеки. И современные инсталляции.

"Он перемещался очень быстро, с одного места на другое. Сначала пешком, потом на экипаже. Мы пригласили современного художника Михаила Рубанкова для того, чтобы динамику жизни Гиляровского, какой-то нерв времени подчеркнуть, и для нас Михаил Рубанков создал пять инсталляций", - рассказала Анастасия Винокурова, куратор выставки.

Впрочем, не только шедевры живописи и инсталляции. В Музее русского импрессионизма пригласили к сотрудничеству и коллег из Политехнического. Кстати, это один из любимых музеев Гиляровского. Вещи - великолепные свидетели. А в конце девятнадцатого и начале двадцатого века окружающая человека среда менялась стремительно и кардинально. Техника завоевывала мир. Очень популярны были, к примеру, локомобили.

"Локомобили появились как раз во времена Гиляровского и представляли собой паровую машину, стационарную паровую машину. Машина такая служила для выработки электричества и привезенный в ту или иную местность как раз локомобиль служил своего рода раздатчиком энергии. То есть машина вырабатывала пар, пар крутил колеса, и таким образом преобразовывалась механическая энергия в электрическую", - пояснила Алла Нудель, главный хранитель Политехнического музея.

Подбирали специально и вещи, чтобы отразить работу Гиляровского репортером. Фиксация информации, скорость ее передачи были важны всегда. А он особенно ценил все технические новинки. Одним из первых провел в свою квартиру телефон, не расставался с фотоаппаратом.

И впереди - три месяца, чтобы познакомиться с Владимиром Гиляровским поближе, чтобы для каждого он стал немножко своим человеком.