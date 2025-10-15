В Москве появился Гагаринский мост

Москвичи выбрали название новому мосту, движение по которому запустили в конце прошлого года - в голосовании среди нескольких вариантов победил Гагаринский мост.

Имя выбирали на портале "Активный гражданин", свой голос там оставили больше 142 тыс. горожан. Собственно, все варианты так или иначе были связаны с именем Гагарина, а еще один предполагал отдать выбор названия на откуп специалистам. Последний, кстати, набрал меньше всего голосов. За победителя (Гагаринский мост) проголосовали 37,3% участников, на втором месте оказался Мост имени Юрия Гагарина, а на третьем Мост имени Гагарина.

Мост строили больше четырех лет, он связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166 и улучшил транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. В длину он достигает 231 метра, а главная его особенность - крас- ный цвет металлических конструкций, по форме напоминающих паруса. За счет этого выглядит мост очень эффектно, причем не только днем, но и вечером, когда включается архитектурно-художественная подсветка. В темное время суток иллюминация выполняет также функцию дополнительного освещения.

Космическая тема для названия выбрана неслучайно - рядом с мостом находятся Национальный космический центр и другой мост, который носит имя Академика Королёва. Оба эти объекта были открыты чуть больше месяца назад.

Всего же с 2011 года в Москве построили больше 30 автомобильных мостов через Москву-реку и другие городские водоемы. Появилось и несколько новых пешеходных мостов. Например, в составе новых корпусов МГТУ имени Баумана год назад открыли мост с собственным амфитеатром - там можно устроить встречу или обед прямо на мосту.