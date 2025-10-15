В столице открылись новые аттракционы

Всего в столице более четырех сотен различных аттракционов. Многие из них являются достопримечательностями. Для кого-то это гигантское "Солнце Москвы" - самое большое в Европе колесо обозрения, полный круг на котором можно проехать за 18 минут 40 секунд, а для кого-то парки развлечений "Сказка" или "Остров Мечты". Можно еще вспомнить зиплайн с 700-метровым полетом над Воробьевыми горами и Москвой-рекой. Но появились и совершенно новые аттракционы. Какие именно и где на них можно поразвлечься, выяснил корреспондент "РГ".

Космос стал ближе

Два новых аттракциона - "Космодром" и "Галактика", открыл этой осенью парк развлечений "Сказка". Первый предназначен для детей. Его особенность состоит в том, что помимо вращения общей платформы юные пассажиры могут сами управлять своими ракетами, на которых катаются, например, поднимать и опускать или вертеть ими на месте. На аттракционе "Галактика" можно подняться более чем на 15 метров, а затем ждет резкий спуск по 100-метровой трассе со скоростью 13,5 м/с. Удивительно, но это создает эффект невесомости, при этом волны рельсового пути поднимают и опускают пассажиров словно невидимые космические течения. Одновременно могут "парить" 40 "путешественников". При запуске модуль начинает вращаться со скоростью 10 оборотов в минуту, а поворот платформы открывает новые ракурсы, превращая все вокруг в настоящий танец планет. Каждое вращение - словно новый виток вокруг звезды.

Гонки по "улицам Токио"

В культурно-развлекательном кластере "Остров Мечты" ко дню гонщика, который отмечался 10 октября, открылся новый экстремальный аттракцион - электрокартинг. Он получил название "Шикана". Как говорит генеральный директор АО "Регионы-Энтертейнмент" Михаил Кондратьев, это первый аттракцион из тех, что в ближайший год откроются в развлекательном кластере, связанном со скоростями. Экстремальный электрокартинг занимает площадь более 2,4 тысячи квадратных метров. Аттракцион выполнен в стилистике ночного Токио и представляет собой город стритрейсеров. Стены города расписаны и горят огнями. Для любителей дрифта создали высокотехнологичную двухуровневую трассу в 321 метр с поворотами, скоростными участками и профессиональной системой телеметрии. Одновременно на трассе могут эксплуатироваться до 10 картов различного типа. А главная фишка здесь - "парящая петля". Если честно, даже смотреть страшновато, не то что прокатиться. Картинг оснащен современными электрическими картами, из них 18 машин для взрослых, около десятка детских, также доступны несколько двухместных картингов.

"Безопасность - ключевой элемент концепции: трасса картинга "Шикана" спроектирована так, что даже новички могут комфортно проходить сложные участки. Все карты оснащены гидравлическими тормозами и турборежимами, а сотрудники следят за заездами в реальном времени, при необходимости удаленно контролируя скорость, поэтому здесь безопасно", - рассказал Михаил Кондратьев.

Все чаще в городе можно встретить отечественные аттракционы.

Рядом с новым картингом размещены зона отдыха и игровой центр с видом на трассу. С середины октября начнет работу клуб картингистов, где можно будет тренироваться под руководством профессионалов.

Подождем горки

"Шикана" не единственная скоростная трасса в этом парке развлечений. Планов у руководства много. В будущем году для любителей экстремальной езды откроется новая тематическая зона "Скорость". Ее создадут на уличном пространстве. Среди топовых аттракционов планируется возвести катальную гору - самую длинную в России американскую горку. Протяженностью она будет более километра. Скорость вертикального подъема на аттракционе составит 41 км/ч, а максимальная скорость - 110 км/ч. Еще один необычный аттракцион - "Гилдролифт", будет имитировать спуск на плотах по бурным речным порогам. Как утверждают создатели парка, он станет самой длинной конфигурацией аттракциона подобного типа в мире.

Еще одним флагманским аттракционом будет маятник с тремя осями вращения на 360 градусов и скоростью 6 м/с. Все эти развлечения с элементами экстрима. Как объяснил Михаил Кондратьев, парк ориентируется на подростков и студентов, у которых он стал популярным.

Попрыгаем в чемоданах

В городских парках постепенно обновляют батутные комплексы. Интересно, что мода на них со временем меняется. Если еще несколько лет назад был спрос на пальмы или а-ля древние развалины, то сейчас популярны замковые комплексы и геометрические конструкции, а также силуэты открытых надувных чемоданов со всякой надувной всячиной. Больше современных тезнологий используется в тирах и аэрохоккее. Почти ни один аттракцион не обходится без светодиодного оформления, что добавляет света и ощущения праздника.