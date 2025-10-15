Расходы Москвы в 2026 году могут составить почти 6,4 трлн рублей, доходы - 5,94 трлн рублей. Дефицит может составить почти 448 млрд рублей, сообщается в проекте закона о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 5 937 428 603,5 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 6 385 026 503,5 тыс. рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 447 597 900,0 тыс. рублей", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Мосгордумы.