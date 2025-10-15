За пернатыми обитателями Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн

В проекте с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка появилась возможность наблюдать за птицами. Список экспозиций, из которых ежедневно ведется эфир на mos.ru, пополнился «Японским двориком».

© Вечерняя Москва

Здесь живут семейство японских журавлей, глазчатые индейки и зеленые павлины.

— Наблюдать за тем, чем занимаются птицы «Японского дворика», можно каждый день в часы работы зоопарка — сейчас это период с 08:00 до 20:00. В остальное время на странице есть возможность посмотреть запись дневного эфира, — сообщил департамент информационных технологий.

Во дворике воссозданы естественные условия обитания пернатых: здесь есть деревья и кустарники, бассейн, а в жару сотрудники устанавливают систему орошения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В трансляциях Московского зоопарка можно наблюдать за редкими животными. Например, зрители могут увидеть, как играет молодой орангутан, как тренируется леопард по имени Мизер, или как заботится о своем потомстве горилла Кира.

Стало известно, что теплолюбивых животных Московского зоопарка, которые ранее могли выходить на улицу, перевели в подогреваемые вольеры и павильоны. Для животных подготовили бассейны с теплой водой и лампы, имитирующие солнечный свет.