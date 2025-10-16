Дом по программе реновации появится на Таганрогской улице

Предельная площадь будущего современного дома — 86,8 тысячи квадратных метров. Рядом с участком, на котором его построят, расположены скверы, детские сады и школы.

Для возведения нового многоквартирного дома по программе реновации в районе Люблино выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).

«На территории площадью около 1,21 гектара по адресу: улица Таганрогская, земельный участок № 17 по программе реновации возведут современный жилой дом предельной площадью 86,8 тысячи квадратных метров. Рядом с будущим домом уже сформирована насыщенная городская среда. Через дорогу от земельного участка, на котором его построят, находится сквер Антона Чехова, а в 10 минутах ходьбы — Люблинский сквер. Поблизости также расположены детские сады и школы», — рассказала Юлиана Княжевская.

Помимо парков и образовательных учреждений, в районе развита транспортная инфраструктура. Ближайшая станция метро «Люблино» находится в семи минутах ходьбы от участка.

Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при возведении объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно будет построить на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.

Получить его можно бесплатно через официальный сайт Правительства Москвы в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе — по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.