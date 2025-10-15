Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится

С 16 по 19 октября на линии МЦД-2 изменится расписание движения поездов. Об этом сообщили в пресс-служба Департамента транспорта Москвы. В эти дни интервалы увеличатся, а часть поездов будет следовать укороченными маршрутами.

© Вечерняя Москва

16 и 17 октября на Курском направлении интервалы частично достигнут 15–30 минут, а часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курской, Москворечья и Красного Строителя.

18 и 19 октября с начала движения до 10:20 поезда на участке от Красного Балтийца до Павшино будут следовать по пути «на Подольск». На станциях Красный Балтиец, Стрешнево, Тушинская и Трикотажная при следовании «на Нахабино» изменятся платформы отправления, пассажиров попросили уточнять информацию на табло.

Кроме того, часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курской, Тушинской, Москворечья и Красного Строителя, а интервалы движения увеличатся: на участке от Нахабино до Тушинской — до двух часов, от Тушинской до Курской — до часа сорока минут, на Курском направлении — до 30 минут, передает Telegram-канал Дептранса.

Движение поездов на МЦД-3 изменялось 20 сентября из-за модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. На Казанском направлении часть поездов «Иволга» со стороны Ипподрома следовали укороченными маршрутами от и до Казанского вокзала.