Режим работы станции «Павелецкая» Кольцевой линии изменится

Режим работы станции «Павелецкая» Кольцевой линии метро изменят с 16 октября. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя Москва

Ограничения будут действовать до 23 декабря. В утренние часы пик попасть на станцию получится через Замоскворецкую линию и пересадку.

— В вечерние часы пик выход будет осуществляться через станцию Замоскворецкой линии и пересадку. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

До этого движение поездов на участке между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии ограничивали 27 и 28 сентября. Изменения были связаны со строительством пересадки со станции «Академическая» Троицкой линии на Калужско-Рижскую.

Движение поездов на МЦД-3 также изменилось 20 сентября из-за модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. На Казанском направлении часть поездов «Иволга» со стороны Ипподрома следовали укороченными маршрутами от и до Казанского вокзала.