Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом в среду, 15 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В связи с тем что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим: теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже, — отметил он.

Несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности.

Уровень освещенности отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал.

Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Например, если начался снегопад, то освещение заработает раньше.

Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время, уточнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

С 10 октября московские ярмарки выходного дня также сменят режим работы на зимний. Организаторы подстраиваются под потребности москвичей и фермеров из российских регионов.