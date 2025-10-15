Московскую собачницу оштрафовали за неубранную мочу питомца

В Москве владелицу собаки оштрафовали за неубранную мочу питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина объяснила, что на пса озлобилась ее соседка. Та обратилась в ветнадзор с жалобой на то, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире.

В ходе разбирательства выяснилось, что собачница действительно убирает только фекалии, хотя, по словам ветеринаров, она также должна носить бутылку с водой и смывать мочу. На этом основании ей выписали штраф в размере 1500 рублей.

Женщина уже обратилась в суд с намерением оспорить штраф.