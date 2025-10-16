В Москве наградили победителей конкурса «Семья года»

Торжественная церемония вручения наград лучшим семьям России прошла в Национальном центре «Россия», где отметили победителей в шести номинациях.

Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Всероссийский конкурс «Семья года» в 2025 году прошел уже в десятый раз и собрал почти 11 тыс. участников со всей страны. В оргкомитет поступили 460 заявок, а по итогам было выбрано 89 семей-победителей в различных номинациях.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула:

«Мы уделяем особое внимание сохранению семейных ценностей и поддержке многодетных семей. Все важнейшие решения в любой сфере сегодня принимаются с учетом запроса и интереса семей».

Награды вручались в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества». Среди лауреатов – многодетная семья Андрющенко из Башкирии, семья Монгуш из Тывы, семья Быстровых из Новгородской области, а также педагогическая династия Никаноровых-Афанасьевых из Якутии. В списке победителей также семьи из Владимирской, Архангельской, Свердловской и других областей.

В церемонии приняли участие представители федеральных органов власти, организаторов конкурса и общественных организаций. Для гостей и участников выступили известные артисты, среди которых Лев Лещенко, Валерия, Александр Маршал, Лариса Долина и балет «Тодес».

За десять лет проведения конкурса участие приняли более 40 тыс. российских семей. Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы власти субъектов страны.