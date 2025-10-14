Дептранс призвал мотоциклистов отказаться от поездок до следующего сезона
Столичный Дептранс призвал отложить поездки на мотоциклах до следующего сезона. Как сообщается в телеграм-канале департамента, "Мотосезон-2025" официально закрыт.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать безопасное движение в городе. Из-за плохого сцепления с дорогой просим воздержаться от поездок на мотоцикле до следующего сезона и подготовить транспорт к хранению. Соблюдение правил обслуживания – это важное условие для сохранности мототранспорта в межсезонье", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В департаменте создали краткую памятку, как подготовить мотоцикл к хранению:
- помойте и просушите технику;
- нанесите силиконовый спрей на металлические детали для защиты от коррозии;
- заглушите трубу;
- снимите аккумулятор и храните в помещении, чтобы он не разрядился;
- уменьшите давление в шинах;
- обязательно обработайте цепь;
- установите мотоцикл на подножку и накройте чехлом.
Ранее в ГД поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по полосам для движения маршрутного транспорта. Депутат Рифат Шайхутдинов отметил, что многие аварии с участием мотоциклистов связаны с их желанием проехать быстрее между машинами или по другим местам, которые не позволяют нормального продвижения.