Дептранс призвал мотоциклистов отказаться от поездок до следующего сезона

Столичный Дептранс призвал отложить поездки на мотоциклах до следующего сезона. Как сообщается в телеграм-канале департамента, "Мотосезон-2025" официально закрыт.

© Москва 24/Антон Великжанин

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать безопасное движение в городе. Из-за плохого сцепления с дорогой просим воздержаться от поездок на мотоцикле до следующего сезона и подготовить транспорт к хранению. Соблюдение правил обслуживания – это важное условие для сохранности мототранспорта в межсезонье", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В департаменте создали краткую памятку, как подготовить мотоцикл к хранению:

помойте и просушите технику;

нанесите силиконовый спрей на металлические детали для защиты от коррозии;

заглушите трубу;

снимите аккумулятор и храните в помещении, чтобы он не разрядился;

уменьшите давление в шинах;

обязательно обработайте цепь;

установите мотоцикл на подножку и накройте чехлом.

Ранее в ГД поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по полосам для движения маршрутного транспорта. Депутат Рифат Шайхутдинов отметил, что многие аварии с участием мотоциклистов связаны с их желанием проехать быстрее между машинами или по другим местам, которые не позволяют нормального продвижения.