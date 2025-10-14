В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой в движении поездов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Поезда не ходили на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Ранее интервалы движения были увеличены из-за человека на путях.

Позднее движение было восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (15:14 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.