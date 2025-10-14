В доме по улице Зои и Александра Космодемьянских заменили газовые сети

Завершена комплексная модернизация газовых сетей в жилом доме по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, 7, корпус 4.

В 14-этажной «башне» серии И-209А 1973 года постройки помимо стандартной замены газовых труб инженеры внедрили современную систему безопасности. Теперь в каждой квартире установлена запорная арматура, способная самостоятельно перекрывать подачу газа в критических ситуациях – при повышении давления или температуры.

— Наша задача — наполнить эту проверенную временем архитектуру самыми современными и надежными инженерными решениями, чтобы жители чувствовали себя комфортно в любое время года, — отметил заместитель генерального директора компании-подрядчика «Центр Газ» Артур Андреев.

Работы по обновлению газового оборудования прошли в запланированные сроки с минимальными неудобствами для жильцов.

Программа поэтапного обновления газового оборудования в жилом фонде столицы реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.