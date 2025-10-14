Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе

Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее ремонт проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта, нанесение дорожной разметки.

Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения.

Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Каширском шоссе, в общей сложности отремонтировали более 320 тысяч квадратных метров на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали, — цитирует Петра Бирюкова Telegram-канал Городского хозяйства.

Ранее специалисты завершили в Москве основные работы по обновлению дорожной разметки — их проводили в основном ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах.

