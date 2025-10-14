В Москве появится новая платная дорога

На западе Москвы появится новая платная автотрасса. Об этом сообщает Коммерсантъ.

© Мослента

Длина дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, составит 18,6 километра. Трассу планируется построить за четыре года, предварительная стоимость объекта — 77,5 миллиарда рублей. Расчетная скорость движения — 120 км/ч, плановая среднесуточная интенсивность — 23 тысячи транспортных средств в первый год эксплуатации.

Если дорогу построят, то она станет пятой по счету платной трассой в городе с учетом уже существующих (Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона) и строящихся.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы изменится.