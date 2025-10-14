Москвичи потеряли смысл жизни

Наиболее часто москвичи обращаются на номер неотложной психологической помощи «051» с жалобой на потерю смысла жизни.

Об этом ТАСС сообщил замдиректора Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников.

«Сейчас среди ведущих тем обращений: утрата и поиск смысла жизни, страхи и фобии, а также тревожные и депрессивные состояния», — рассказал он.

По словам специалиста, сезонные изменения существенно не влияют на количество обращений, основная причина звонков — это конкретные ситуации в жизни человека. Так, с приходом осени, москвичи обращались за психологической помощью чаще лишь на 2,7 процента по сравнению с летним периодом.

Ранее в октябре практикующий психолог, гештальт-терапевт Татьяна Загородняя назвала москвичам способ борьбы с осенней хандрой. Она отметила, что для бодрости достаточно добавить в свою жизнь движение.