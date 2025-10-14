Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Около восьми тысяч москвичей приступают к переселению в 14 новостроек по программе реновации. Всего же с начала ее реализации уже более 235 тысяч горожан переехали в новые квартиры или находятся в процессе переезда. Об этом в своем канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, переселение началось в районе Котловка. Для участников программы реновации здесь построен дом на улице Нагорной, 5а.

"Сегодня ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в этом доме. Начинаются приятные хлопоты по обустройству жилья. Уверен, очень скоро здесь станет еще уютнее. Новостройка расположена в пешей доступности от станций МЦК Верхние Котлы, метро "Нагорная" и "Нагатинская". Недалеко находятся школы, детские сады и учреждения здравоохранения, горнолыжный комплекс. В доме 188 квартир, каждая - с улучшенной отделкой. Создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и родителей с колясками. Есть подземный паркинг, а первый этаж отдали под магазины и предприятия сферы услуг", - написал мэр.

Недавно под заселение передали еще 13 жилых комплексов в районах Бескудниковский (Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 2), Богородское (Краснобогатырская улица, дом 36), Гольяново (Амурская улица, дом1а/1/1, дом1а/1/2, дом1а/1/5), Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 14, корпус 2), Кузьминки (улица Маршала Чуйкова, дом 9б и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2), Люблино (Люблинская улица, дом 109, корпус 2), Бирюлево Западное (Харьковский проезд, дом 1а, корпус 2), Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, дом 47/2), Хорошево-Мневники (улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1), Троицк (Городская улица, дом 10), Южное Тушино (Окружная улица, дом 2а) и Восточное Измайлово (Измайловский бульвар, дом 71).

На сегодня для реализации программы введено в эксплуатацию более 6,7 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить примерно 1,4 тысячи старых домов. Идет проектирование и строительство около 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

При переезде горожанам оказывают содействие в центрах информирования, где работают представители Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других ведомств.