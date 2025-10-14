Парки Москвы приступили к консервации скульптур на зиму

В московских парках началась активная подготовка к зимнему сезону. Работы ведутся по всем направлениям: консервируются фонтаны и скульптуры, закрываются лодочные станции и пляжи, теплолюбивых животных и птиц перевозят в зимние павильоны, садоводы завершают осеннюю высадку луковичных растений.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Культуры города Москвы.

— В разгаре подготовка столичных парков к зиме — работы ведутся по всем направлениям. Консервируем фонтаны и скульптуры, перевозим животных в теплые павильоны, завершаем высадку луковичных растений. Параллельно готовимся к заливке катков и украшению парков к Новому году, — отметил Алексей Фурсин.

Как сообщили в пресс-службе Департамента культуры, особое внимание уделяется растениям. В музеях-заповедниках «Коломенское», «Кузьминки-Люблино» и других зеленых зонах садоводы завершают осеннюю высадку луковичных культур. Только в «Коломенском» посадили свыше 300 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и крокусов. Клумбы удобряют и утепляют цветной щепой, которая служит не только защитным, но и декоративным покрытием.

— Более 90 зверей и птиц из парков мы перевозим в теплые зимние павильоны. Скульптуры под открытым небом реставраторы обрабатывают составами от плесени и влаги, чтобы защитить их от разрушения, — добавил глава департамента.

Среди птиц — семейство лебедей из парков «Митино» и Лианозовского, а также обитатели экоцентра в «Кузьминках», где на зимовку отправятся 38 птиц и копытных. Москвичи и гости столицы еще могут увидеть лебедей в естественной среде до наступления холодов в Парке Горького и музее-заповеднике «Царицыно».

В усадьбе «Кусково» специалисты укрывают 55 мраморных скульптур XVIII века, чтобы защитить их от влаги и мороза. В Парке Горького и «Музеоне» реставраторы обрабатывают скульптуры составами от плесени и разрушений. Консервации подлежат и фонтаны — «Девушка на буме» в Парке Горького, «Лужа» и «Сухой фонтан» на Крымской набережной. Аналогичные работы ведутся в парках «Фили», «Северное Тушино», Лианозовском и Ландшафтном парке «Митино».

На водных объектах завершается подготовка лодочных станций: суда моют, просушивают и отправляют на зимнее хранение. В Таганском парке началась подготовка к заливке катка, который станет одной из центральных площадок зимнего отдыха москвичей.

К началу декабря парки Москвы преобразятся — здесь установят праздничные ели, световые арки и инсталляции, зазвучит новогодняя музыка, а горожан ждут традиционные зимние активности и мероприятия.