В Московском зоопарке поселились редчайшие фазаны и гигантские попугаи

В центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка прибыли уникальные пернатые: редчайшие фазаны — трагопаны Кабота, а также самые крупные попугаи в мире — гиацинтовые ара. Оба вида крайне редко содержатся в неволе.

Трагопаны Кабота малочисленны в природе, а в российских зоопарках больше нигде не представлены. Их природный ареал — горные регионы юго-восточной части Китая. Эти птицы населяют субтропические вечнозеленые хвойные, широколиственные и смешанные леса. Их популяция сильно рассредоточена, что затрудняет генетический обмен между группами.

В центре воспроизводства давно содержатся и размножаются другие трагопаны — Темминка и сатиры. Определить среди них трагопанов Кабота можно по участкам на голове самцов: они окрашены в желтый цвет, а не в синий.

«Как и у других фазанов, у трагопанов ярко украшены только самцы, а во время ухаживания появляется длинная “сережка” с красно-синими узорами, а также голубые рожки — увидеть такую красоту удается нечасто даже в зоопарках. Всего к нам прибыло трое трагопанов — самец и две самки. Они уже освоились на новом месте и сразу выучили, где находится укрытие, чтобы вовремя скрываться от посторонних глаз. Сейчас они находятся на адаптации, вне маршрута обзорной экскурсии», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В центр воспроизводства прибыли и два гиацинтовых ара. Это достаточно редкие попугаи в зоопарках, в природе они обитают в Бразилии, Боливии и Парагвае — преимущественно в лесах, на болотистой местности и в пальмовых рощах.

Насыщенный синий окрас у попугаев — редкость в животном мире. Пол прибывших молодых птиц еще предстоит определить. На новом месте они освоились очень быстро: уже близко подпускают киперов и берут лакомства из рук. Птиц можно увидеть в экспозиции вместе с другой самкой по имени Лапочка.

Гиацинтовые ара не только самые крупные попугаи в мире (размах их крыльев достигает двух метров), но и очень громкие. Их мощный и сильный клюв легко справляется с бразильским орехом — основной пищей этих птиц в природе.