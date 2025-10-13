ЦОДД назвал участки дорог в Москве с наиболее интенсивным движением

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил дорожную ситуацию в Москве 13 октября на семь баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

По состоянию на 19:25, средняя скорость автомобильного потока в столице составляет 24 километра в час.

— Интенсивное движение сейчас на: ТТК в районе улицы Беговая в оба направления, Ленинградском шоссе по направлению в область, шоссе Энтузиастов по направлению в область, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

На скорость движения влияют погода, ремонтные работы и мелкие ДТП. Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах и не отвлекаться на телефон.

Днем участками дорог с наиболее интенсивным движением в Москве оказались внешняя сторона МКАД в районе Ленинградского шоссе, внешняя сторона ТТК в районе Чурской эстакады и внешняя сторона МКАД в районе Волгоградского проспекта. Примерно в 15:00 дорожная ситуация оценивалась в четыре балла. С тех пор уровень загруженности дорог вырос. Водителей также призывают заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.