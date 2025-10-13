Предсказано количество снега зимой в Москве

Зима 2025-2026 годов в Москве будет более снежной, чем две предыдущие. Такую погоду предсказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Москва 24».

Метеоролог заявил, что жителям столичного региона стоит ждать устойчивого похолодания и морозов после 15 ноября. По словам Ильина, если в этот период пойдет снег, то в городе начнет формироваться снежный покров.

Однако постоянным он может стать лишь в начале декабря или в первой декаде первого зимнего месяца, уточнил синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическая зима в Москве начнется во второй половине ноября. Синоптик отметил, что будущая зима в целом будет «немного мягкой, несуровой». Средняя температура будет держаться на уровне минус 2-7 градусов.