Собянин открыл дворец бракосочетания в Митино

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 октября, открыл новый дворец бракосочетания в районе Митино на улице Дубравная.

© Вечерняя Москва

Глава столицы отметил, что жители района обращались с просьбой о строительстве ЗАГСа. Площадь дворца превышает 2,9 тысячи квадратных метров, в нем можно проводить более 8 тысяч свадебных церемоний в год.

Интерьеры выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту в неоклассическом стиле, а для торжественной регистрации брака предусмотрены два зала на втором этаже, каждый из которых вмещает до 50 гостей.

В здании установлена современная система управления оборудованием, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

— Сегодня Митинский дворец бракосочетания открывает двери. Я так понимаю, сегодня первая пара, которая пришла сюда — замечательная, красивая, в прекрасном дворце. Желаю вам счастья, любящих детей, всего самого доброго, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр рассказал, что каждая десятая пара выбирает для свадьбы в столице необычную площадку. За последние шесть лет на выездных площадках поженились более 63 тысяч пар.