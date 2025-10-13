В Московском регионе ожидаются заморозки во второй половине недели, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает "Радио 1" в понедельник, 13 октября.

По его словам, самые сильные осадки пришлись на понедельник.

"Очень сильный дождь, который будет, ослабевая, продолжаться вплоть до конца дня. Он будет приниматься еще во вторник и в среду. Но самые сильные осадки были сегодня ночью. Снег отмечался в некоторых регионах. Наступила вполне октябрьская погода", – сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит – он сформируется не раньше второй половины ноября. А сейчас – дожди. По его словам, до четверга точно, однако не с такой интенсивностью.

Шувалов добавил, что во второй половине недели возможны заморозки. Температура днем составит 4–6 градусов тепла, к выходным возможно повышение до 10 градусов.

Эксперт заключил, что такое минорное начало дождливой недели распогодится к концу. Он добавил, что возможно, в субботу будет хорошая и теплая погода. В воскресенье ожидается очередной циклон с дождями и умеренным похолоданием.

Москву накрыла волна ненастной погоды

Ранее сообщалось, что метеостанции в Подмосковье и ТиНАО 13 октября зафиксировали первый в сезоне снег. Также его заметили в Смоленской, Калужской и Ярославской областях. Кроме того, всего за прошедшие сутки в столичном регионе выпало более трети от месячной нормы осадков.