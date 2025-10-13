Более 220 тонн гумпомощи передали в зону СВО волонтеры Троицка

Волонтеры Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ) собрали и отправили 220 тонн гуманитарной помощи на передовую, в социальные и медицинские учреждения, а также пострадавшим жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

В мэрии напомнили, что Троицкий гуманитарный центр был открыт в октябре 2022 года и на сегодняшний день в нем на регулярной основе трудятся более 70 волонтеров. Все они распределены на команды, специализирующиеся на разных направлениях.

Так, «Мангора» отвечает за маскировочные сети, носилки, аптечки, тактические коврики и подсумки. «Белошвейки» работают в тесном контакте с медиками, занимаясь пошивом постельного белья, противопролежневых подушек и средств для перевязок. «Боевая кухня» готовит сухие супы и каши, вторые блюда и десерты. Члены команды «МастерZ» ремонтируют и собирают оборудование, необходимое для раненых бойцов и детей с ограниченными возможностями.

«Координацией и приемом грузов занимается команда «Точка добра» — ее участники сортируют, учитывают и распределяют вещи перед отправкой. (…) В посылки складывают самое необходимое. На передовую отправляют маскировочные сети, окопные свечи, сухие души и другие вещи, облегчающие службу, а иногда и спасающие жизни бойцов. Помощь также получают военные госпитали, детские дома и больницы Луганска и Донецка», — отметили в пресс-службе.

Особую роль среди волонтеров играет Татьяна Шмакова, она координирует их работу - от учета и отгрузок до связи с бойцами. Помощь центру оказывают и предприниматели ТиНАО.

Благодаря бизнесменам и волонтерам, бойцы получили 15 квадрокоптеров, семь тепловизионных прицелов, более 30 приборов ночного видения, 20 дизельных тепловых пушек. Также предприниматели через центр передали несколько сотен генераторов, различный электроинструмент, бензопилы и свыше 80 тонн металлических изделий, помогли и с материалами для плетения маскировочных сетей.

«То, что мы делаем, гораздо больше, чем просто передача вещей. Это подтверждение того, что мы вместе и заботимся о тех, кто сейчас защищает Родину. Мы искренне благодарны каждому, кто помогает нам в этом важном деле», — заметил руководитель Троицкого гуманитарного центра Алексей Титов.

Вещи, медикаменты и продукты принимаются ежедневно. Присоединиться к проекту может каждый. На все вопросы сотрудники центра ответят по телефону: +7 495 128⁠-22⁠-27.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, среди них есть как те, кто был мобилизован, так и те, кто пошел служить по контракту.