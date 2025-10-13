Теплолюбивые обитатели Московского зоопарка переехали в зимние вольеры

Часть обитателей Московского зоопарка, в том числе карликовый бегемот Ксюша, капибары и жираф Липа, с наступлением холодов переехали в теплые зимние вольеры. Посетители по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи, отметила мэрия Москвы.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Одними из первых в комфортный зимний вольер с температурой воздуха 22–24 градуса переместились самые крупные в мире грызуны, обитающие в Южной Америке, — семейство капибар. Вольер оборудован всем необходимым, в том числе и тремя бассейнами. Переезд животных состоялся незадолго до пополнения в их семействе: 18 сентября многодетная мама Малая родила двойню.

Помимо капибар, в теплые вольеры в правом крыле павильона «Дом птиц» переехали попугаи: александрийский, жако, орлиный, сливоголовый, зелено-красный и малый кольчатый. Также в тепле до весны будут находиться шлемоносные казуары из Новой Гвинеи и кафрские рогатые вороны.

На новой территории в павильон «Животные Африки» переместились медоеды и дикдики. Семейство сурикатов еще периодически выходит на прогулку, но эти вылазки нечастые, большую часть времени они предпочитают проводить во внутреннем вольере.

«Жираф Липа также пока гуляет в двух вольерах — зимнем и уличном. А вот ее соседки по африканской поляне — зебры Греви — выходят на улицу круглый год», — отметили в мэрии.

Карликовый бегемот Ксюша, которая живет в отдельном комплексе, расположенном неподалеку от павильона «Животные Африки», также до весны переехала в теплый вольер с бассейном.

В тепле зимуют и приматы. Лемуры, представители семейства игрунковых и орангутаны уже переведены в теплые помещения павильона «Дом приматов». А вот равнинные гориллы могут выходить гулять до поздней осени, они хорошо себя чувствуют при температуре 10–12 градусов тепла.

Немного изменился и рацион ряда животных. В частности, бегемотиха Ксюша до весны будет питаться вместо зеленой травы и веток сеном и сухими вениками. Но в качестве лакомства ей специально заморозили небольшое количество зеленых веток. А из повседневного рациона горилл уходят сезонные фрукты и ягоды — фокус переносится на овощи, разнообразные салаты и корнеплоды.

В часы работы Московского зоопарка - с 08:00 до 20:00 - за животными можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Именно в это время они особенно активны и можно посмотреть, как они едят, чем заняты и как общаются друг с другом. Доступны трансляции с обеих территорий Московского зоопарка — Старой и Новой. Камеры установлены как в вольерх хищников, например манула и рысей, так и у панд, семейства капибар и приматов.