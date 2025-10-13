В Москве развивается производство роботизированных систем

Московские компании по выпуску роботизированных систем увеличили выручку в прошлом году на 67 процентов, изготавливая инновационные изделия, в том числе и для обучения детей. Об этом пишет мэрия Москвы.

© imaginima/iStock.com

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что компании, выпускающие робототехнику, пользуются поддержкой города, и это направление активно развивается.

«Они увеличили выручку в 2024 году на 67 процентов — до 7,6 млрд рублей. Предприятия изготавливают системы различного назначения — от оборудования для автоматизации работы точек продаж пищевой продукции до образовательных комплексов», — пояснил он.

Так, «Энджой Роботикс» помогает с помощью своих роботов обучать детей основам механики и физики. В частности, с помощью набора юного инженера можно получить знания об устройстве электрических цепей, а настоящая роборука поможет разобраться с основами программирования. Есть и методическая программа для преподавателей.

Компания «ГБЛ Роботикс» занимается роботизированными системами для приготовления кофе. Робот-бариста, помимо этого напитка, способен приготовить мороженое, прохладительные коктейли и конфеты. Он собран из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники в столице инвестицией в будущее. При этом московские компании работают не только на внутренний рынок, но и экспортируют промышленных роботов, цифровые панели управления, установки лазерной резки и другие виды оборудования.