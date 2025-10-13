Москвичам рассказали о грибном буме

В столичном регионе начался грибной бум. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Сейчас грибов аномально много для середины октября — на порядок больше, чем обычно, поэтому можно говорить о буме», — отметил специалист.

Он обратил внимание, что грибам для роста нужна влага, а сейчас влаги достаточно из-за резких колебаний температур, и даже если нет дождя — за счет резких перепадов утром выпадает много росы.

Ранее сообщалось, что в Московской области начался активный сезон сбора белого русского трюфеля. Эти грибы растут в том числе в столице, в Подмосковье и Владимирской области. Трюфели появляются с начала августа, но собирать их можно до января — даже под снегом. Идеальными для этого местами назвали лесополосы в полях.