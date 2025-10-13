Первые акустические кабины появились в столичном метро

Шумоподавляющие кабины, в которых можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине, установили в московском метро. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро. При необходимости там можно будет поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, первая кабина появилась на пересадочном узле "Комсомольская", который объединяет станции метро, МЦД и крупные вокзалы. Вторую разместили на транспортном хабе "Нижегородская".

Акустические кабины рассчитаны на одного человека. Внутри есть рабочее место, разъемы для зарядки гаджетов, вентиляция, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Звукоподавляющие материалы акустических кабин уже прошли все испытания. Дверь сделали из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя.

Чтобы воспользоваться кабиной, необходимо заранее забронировать нужное время в мобильном приложении нового сервиса аренды акустических кабин, либо отсканировать QR-код на двери кабины или плакатах. До конца года воспользоваться кабинами можно бесплатно.