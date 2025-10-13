Москву накрыла волна ненастной погоды

Москву ожидает дождливый и холодный день, в течение которого может выпасть до 25% от месячной нормы осадков. Как сообщили в центре погоды «Фобос», температурный фон в столице продолжит оставаться аномально низким для этого времени года.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе сохранится облачная погода с периодическими дождями. Температура в дневные часы не поднимется выше +4…+6 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление постепенно растет, но остается пониженным.

Неблагоприятные погодные условия связаны с влиянием североатлантического циклона, который определяет погоду в центральной России. Метеорологи предупреждают о возможных слабых магнитных бурях и рекомендуют горожанам одеваться теплее и не забывать зонты.

Холодная погода установилась и в соседних регионах. В ночные часы на севере Центрального федерального округа наблюдались заморозки до -1,5 градусов в Ярославской области и -0,9 в Тверской области. В нескольких регионах, включая Кировскую область, Удмуртию и Башкортостан, уже образовался первый снежный покров толщиной от 1 до 10 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, вся предстоящая неделя будет не по сезону холодной и ненастной, а возвращение к климатической норме температур ожидается только ближе к выходным.