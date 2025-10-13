Папы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца

19 октября Музей Победы подготовил специальный подарок в День отца. В честь праздника папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить музей на Поклонной горе. Для этого на кассе необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца.

© Вечерняя Москва

— В этот воскресный день мы приглашаем всех пап привести своих детей в наш музей, чтобы вместе больше узнать о героических страницах истории нашей Родины, — подчеркнули в Музее Победы.

Гости смогут познакомиться с масштабными экспозициями и тематическими выставками музея. Например, побывать на бесплатной экскурсии по грандиозной мультимедийной экспозиции «Путь к Победе» и, благодаря историческим диорамам и декорациям, современным технологиям и подлинным экспонатам, буквально погрузиться в события прошлого. Также посетителей приглашают на выставки «80 лет под знаком Победы», «Плечом к плечом», «Подвиг на земле и в небе» и другие.

Кроме того, Музей Победы подготовил бесплатную праздничную программу для посетителей (на некоторые мероприятия необходима регистрация). Так, например, с 11.00 в музее будет проходить веселый спортивный квест «Мы победили!». Детей и их пап ожидает множество интересных активностей: они узнают, что у солдата в вещмешке, как писали письма на фронт, проверят свои знания в истории, смогут собрать настоящий автомат. В течение пяти часов в музее на Поклонной горе будут работать семь интерактивных площадок, а тех, кто успешно справится с заданиями на всех локациях, ждут призы от Музея Победы. В 16.00 в Зале Полководцев начнется традиционная «КВИЗстория», посвященная Дню отца. Музей приглашает присоединиться всех любителей интеллектуальных игр и проверить свои знания, смекалку и эрудицию на КВИЗе (для участия в игре необходима регистрация).

Для посетителей также подготовили праздничный концерт, который пройдет в Зале Полководцев в рамках Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», и кинопоказ фильма «Судьба человека».